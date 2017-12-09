LIVE: Первый полуфинал танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

О том, как разговаривал простой народ во времена Пушкина и Даля, и почему роман Пастернака называется "Доктор Живаго", рассказала ученикам столичных школ руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн.

О благородной профессии, о том, что нужно знать, чтобы не пропасть в горах и как должны вести себя "офисные дикари" в горах, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Анжеликой Бения пилот-спасатель Сергей Навроцкий.