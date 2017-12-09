LIVE: Первый полуфинал танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

Трансляция первого полуфинала танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Вместе с юной конкурсанткой Миленой Тачулия Абхазию на международном шоу "Ты супер! Танцы" представляет Леон Капба, который уже в полуфинале проекта.
Вместе с командой МЧС Абхазии пилот-спасатель Сергей Навроцкий разработал систему спасения людей в горах. На Рице уже год существует вертодром для туристических и спасательных полетов.
Умельцы освоили технику фьюзинга — они склеивают стеклянные детали друг с другом. На изготовление одной игрушки уходит почти сутки.
XVI заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией прошло в Сухуме в пятницу 8 декабря.
Для абхазского боксера участие в вечере бокса "Герои ринга" в Магасе стало вторым в профессиональной карьере. вице-президент Федерации бокса Абхазии Роман Качарава Читать далее: http://sputnik-abkhazia.ru/search/
О том, как разговаривал простой народ во времена Пушкина и Даля, и почему роман Пастернака называется "Доктор Живаго", рассказала ученикам столичных школ руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн.
О благородной профессии, о том, что нужно знать, чтобы не пропасть в горах и как должны вести себя "офисные дикари" в горах, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Анжеликой Бения пилот-спасатель Сергей Навроцкий.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров развеял слухи о кандидатуре российского посла, муссируемые рядом СМИ.
Почему туристы не спешат в Армению? Эксперты считают, что для развития туристического потенциала стране необходима продуманная концепция.