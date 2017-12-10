Прибытие поезда: как встречали в Сухуме полуфиналиста "Ты супер! Танцы" Леона Капба

Участника международного проекта "Ты супер! Танцы" вся Очамчыра встречала на Сухумском железнодорожном вокзале. Толпа фанатов с подарками и шарами еще за час до прибытия поезда ждала Леона на перроне.

По прибытию поезда Леон сразу же спустился к свои друзьям, которые едва не задушили его в объятьях и завалили его подарками. Самым неожиданным подарком для Леона стал гироскутер, о котором он давно мечтал.

Очамчыра встретила Леона музыкой и танцами. В стороне не остался и Леон. Он быстрым движением, как и во время своего первого выступления на "Ты супер! Танцы", выбрал девушку из группы поклонниц и начал танцевать лезгинку прямо на перроне.

Как встречали Леона на Сухумском вокзале читайте в материале Sputnik>>