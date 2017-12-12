Как на МКС готовили пиццу: мастер-класс в невесомости

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МЧС Абхазии: с наступлением холодов увеличилось число пожаров Руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия провело пресс-конференцию на тему подготовки к зимнему сезону во вторник 12 декабря. 64

Парламент Абхазии принял в первом чтении бюджет страны на 2018 год В соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, доходная часть бюджета Республики Абхазия составит порядка девяти с половиной миллиардов рублей. 500