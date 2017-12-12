Как на МКС готовили пиццу: мастер-класс в невесомости

Космонавты приготовили несколько разных видов пиццы: пепперони, с артишоками и сырную. Не обошлось и без чесночной пасты.
Разоблаченной в Москве ячейкой ИГ* руководили из-за рубежа, рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Группа, в которую входили уроженцы Центральной Азии, готовила теракты во время новогодних праздников и выборов президента, в том числе с участием смертников.
600 игроков-любителей приняли участие в 24-часовом футбольном марафоне в Калининграде.
Президент России Владимир Путин, выступавший в понедельник перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме, объявил о выводе из Сирии значительной части российской группировки войск.
Две гробницы возрастом около 3500 лет были найдены в городе Луксор (Египет).
Руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия провело пресс-конференцию на тему подготовки к зимнему сезону во вторник 12 декабря.
В соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, доходная часть бюджета Республики Абхазия составит порядка девяти с половиной миллиардов рублей.
О том, как Москва справилась со своей военной миссией в Сирии и приступила к дипломатической миссии в мире, рассуждает для Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.
Бывшего капитана команды КВН "Пирамида" из Владикавказа Давида Цаллаева обвиняют в разжигании межнациональной розни за шутку в шоу Comedy woman.
Как "израильская повестка" закавказских государств может повлиять на ситуацию в регионе, и какие нити связывают его с Ближним Востоком?
Как решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля бьет по бизнесу проживающих в городе армян.
В Казахстане бастующие шахтеры компании "АрселорМиттал Темиртау" остаются под землей, требуя полного выполнения своих требований.
Поставщик энергии в столице Кыргызстана отключил от электричества свыше двух тысяч человек за долги.
Россельхознадзор вернул в Беларусь 19 тонн говядины из-за ошибок в оформлении документов – в бумагах оказался не тот адрес.
Защитники русских школ в Латвии намерены провести еще одну акцию протеста и взять центр города в символическое "кольцо света".
Правительство Литвы одобрило заключение Минздрава разрешающее лечение людей, страдающих психическими расстройствами, без их согласия.
Конституционный суд Молдовы одобрил проект документа, предусматривающий внесение в основной закон европейской интеграции как стратегической цели республики.
Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло рано утром на юге Таджикистана в Хатлонской области.
Спортивный клуб "Бинокор" из Узбекистана стал победителем Международного турнира по хоккею с шайбой за Кубок президента ОАЭ.
"Роснефть" продлит договор с эстонской компанией Alexela Terminal по организации транзита нефтепродуктов с российско-эстонской границы до порта Палдиски.
Бывшего капитана команды КВН "Пирамида" из Владикавказа Давида Цаллаева обвиняют в разжигании межнациональной розни за шутку в шоу Comedy woman.
Как "израильская повестка" закавказских государств может повлиять на ситуацию в регионе, и какие нити связывают его с Ближним Востоком?
Как решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля бьет по бизнесу проживающих в городе армян.