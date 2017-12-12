Сотрудники ФСБ показали компоненты бомбы, найденной при задержании членов ячейки ИГ

Разоблаченной в Москве ячейкой ИГ* руководили из-за рубежа, рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Группа, в которую входили уроженцы Центральной Азии, готовила теракты во время новогодних праздников и выборов президента, в том числе с участием смертников.

Троих членов группы арестовали, у них изъяли самодельные бомбы, автоматы, гранаты с запалами и боеприпасы. Также в Одинцовском районе силовики нашли конспиративную квартиру, в которой преступники синтезировали взрывчатые вещества для создания бомб.

Возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что после освобождения Сирии от боевиков реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников бандформирований.

По его словам, лидеры международных группировок пытаются "создать очаги" террористов в различных российских регионах.