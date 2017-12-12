Сотрудники ФСБ показали компоненты бомбы, найденной при задержании членов ячейки ИГ

Троих членов группы арестовали, у них изъяли самодельные бомбы, автоматы, гранаты с запалами и боеприпасы. Также в Одинцовском районе силовики нашли конспиративную квартиру, в которой преступники синтезировали взрывчатые вещества для создания бомб.
Возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме.
Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что после освобождения Сирии от боевиков реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников бандформирований.
По его словам, лидеры международных группировок пытаются "создать очаги" террористов в различных российских регионах.