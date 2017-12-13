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"Робот-боулер" из Абхазии: как создают роботов гагрские лицеисты

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© Sputnik / Томас Тхайцук / Бадри Есиава

Ученики Гагрского лицея-интерната участвуют в робототехническом фестивале "РобоФест", который пройдет в Краснодаре с 12 по 13 декабря.

Главный претендент на приз фестиваля в Краснодаре– "Робот-боулер". Он должен подъехать к теннисному мячу, толкнуть его и сбить алюминиевые банки. Меняя траекторию, он должен проделать этот маневр три раза, а за каждую сбитую "кеглю" получить десять баллов.

"По правилам, робот должен стартовать с этой черной линии и не должен выходить за пределы карты или же за красную линию. Ошибки штрафуются списанием баллов и времени", — объяснил роботостроитель Иван Агрба.

Смотрим "машину" в деле, но что-то идет не так. Проходя на отлично траекторию, киберигрок никак не мог толкнуть мяч так, чтобы он сбил банки, а иногда мяч даже не достигал цели. Изобретатели сохраняли олимпийское спокойствие, и вынесли свой вердикт.

"Надо перезаписать программу скорости, не хватает мощности. Попробуем увеличить обороты до 90 оборотов", — с серьезным взглядом анализирует Иван.

Робота подключают к компьютеру для "доводки". Началась оживленная дискуссия на языке, который понять несведущему было просто невозможно. После "перепрошивки" – очередное испытание. Опять неудача.

Времени на исправление ошибок к началу фестиваля в Крснодаре на тот момент еще было в запасе.

Подробнее о том, как лицеисты подготовились к "РобоФест" читайте здесь >>




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