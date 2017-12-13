Приоритет гражданам Абхазии: Пипия рассказал о ходе приватизации

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации провел итоги работы за 2017 год в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, что ведомство разрабатывает новую модель управления госимуществом.

"Это будет объемный документ, по которому мы будем работать в ближайшие несколько лет. В новых условиях рыночной экономики, управление госимуществом становится очень актуальным вопросом. Поэтому президент страны издал распоряжение по которому мы и занимаемся этим процессом", — добавил он.

В управлении госимуществом было 35 предприятий и в 2017 году добавилось еще 8 неликвидных предприятий, которые не функционируют.

"Это не значит, что только рассматривается вопрос приватизации, мы рассматриваем эти вопросы в разном формате, имеется в виду смешанный вид собственности, акционирование", — подчеркнул Пипия.

По его словам, в первую очередь Госкомитет хочет видеть собственниками граждан Абхазии.