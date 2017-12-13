19:36 13 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Приоритет гражданам Абхазии: Пипия рассказал о ходе приватизации

Получить короткую ссылку
8101

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik. / Зафас Гамгия/ Бадрак Авидзба

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации провел итоги работы за 2017 год в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, что ведомство разрабатывает новую модель управления госимуществом.

"Это будет объемный документ, по которому мы будем работать в ближайшие несколько лет. В новых условиях рыночной экономики, управление госимуществом становится очень актуальным вопросом. Поэтому президент страны издал распоряжение по которому мы и занимаемся этим процессом", — добавил он.

В управлении госимуществом было 35 предприятий и в 2017 году добавилось еще 8 неликвидных предприятий, которые не функционируют.

"Это не значит, что только рассматривается вопрос приватизации, мы рассматриваем эти вопросы в разном формате, имеется в виду смешанный вид собственности, акционирование", — подчеркнул Пипия.

По его словам, в первую очередь Госкомитет хочет видеть собственниками граждан Абхазии.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на трассе, архивное фото
    Единое таможенное

    Казахстан ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС – соответствующий закон подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.

  • Питьевая вода. Архивное фото
    Великая засуха

    В восточной части Бишкека 14 декабря временно прекратится подача питьевой воды: сотрудники ТЭЦ будут демонтировать врезки на водопроводе.

  • Президенты РФ и Беларуси В. Путин и А. Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства
    Серьезный диалог

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным, и анонсировал серьезный диалог.

  • Судебный молоток
    Посмотрите вы!

    Депутат Европарламента предложил премьеру Латвии отправить школьную реформу на экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы.

  • Посольство России в Литве, архивное фото
    Вопреки договоренностям

    Посольство России в Литве заявило, что Вильнюс вопреки договоренностям мешает благоустройству советских захоронений на территории республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Приглашение принято

    Молдавский лидер Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите глав стран СНГ 26 декабря в Москве.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международная выставка кошек в Москве
Кошки в моде: самые популярные породы
Двойное убийство в районе Гумисты: кадры с места преступления
Двойное убийство в районе Гумисты: кадры с места преступления
Как правильно надевать джинсы
Как носить джинсы зимой: подворачиваем брюки

Соцсети

Sputnikabkhazia