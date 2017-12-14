Владимир Путин ответил на вопрос об экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили

"Я считаю, что-то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?" — сказал на пресс-конференции российский лидер.

По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".

"На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал глава российского государства.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.