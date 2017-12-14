Чааныбзиала: маленькие сухумчане оценили главную елку Абхазии

В Сухуме закончилась установка главной новогодней елки Абхазии. Центральную городскую елку зажгли на площади Свободы 14 декабря.

Главная елка Абхазии получилась намного красочней, чем в прошлом году. Гигантская "лесная красавица" украшена золотистыми шарами, бантами и светящимися снежинками.

Как только елочка засеяла, на площади собралась детвора. Многие из них впервые увидели наряженную 18-метровую елку. Маленькие горожане вели хороводы вокруг елки и, конечно же, рассказывали новогодние стишки.

Новый год не за горами. Местные жители в предвкушении. Осталось всего 17 дней до волшебного праздника. Скоро откроются традиционные рождественские ярмарки, где сухумчане и гости столицы смогут накупить кондитерских изделий и сувениров.

В новогоднюю ночь муниципальные власти организуют концерт с участием фольклорных ансамблей и звезд местной эстрады.