Дружить и работать: Крым и Абхазия о сотрудничестве в спелеологии

На пресс-конференции в формате видеомоста Сухум – Симферополь на тему: "Крым и Абхазия: точки соприкосновения в развитии спелеологии" обсуждали перспективы спелеологии в Крыму и в Абхазии. Говорили о давних традициях сотрудничества спелеологов двух регионов, а также об участии крымских и абхазских ученых в проекте "Информационно-поисковая система "Пещеры".

Специалисты рассказывали о том, как использовать пещеры в качестве туристических объектов, не нанося ущерба экологии. Ответили на вопросы журналистов о том, возможно ли создать новые спелеологические объекты на базе искусственных подземных выработок. И поделились видениями о том, что необходимо сделать, чтобы привлечь в спелеологию молодежь.

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