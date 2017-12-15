Афганский двойник Брюса Ли продемонстрировал приемы кунг-фу

В Международный день чая директор предприятия "Кутол" Роман Чкадуа рассказал в интервью Sputnik об урожае 2017 года.

Презентация приложения "Русско-Абхазского словаря" на платформе IOS, разработанная по инициативе начальника департамента Администрации президента России Инала Ардзинба при участии движения "Послы доброй воли Абхазии" и Госкомитета по языковой политике, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в пятницу 15 декабря.

15 декабря 2017 года исполняется 185 лет со дня рождения французского инженера-строителя, создателя всемирно известной башни в Париже, ставшей одним из символов столицы Франции. О том, как связан Сухумский маяк с Эйфелевой башней, построенной через 28 лет после сборки Сухумского маяка, читайте в материале Sputnik.