Турецкий художник рисует на тыквенных семечках и семенах

Свой любимый город Стамбул турецкий художник Хасан Кале изображает на горошинках и зернышках, фисташках и орешках, жучках и бабочках, и даже на крохотных иголках елки, сосны и кактуса.
Двадцатичетырехлетнего Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли. Юноша упорно тренируется, чтобы стать мастером боевых искусств и голливудской знаменитостью.
Фарфоровые фигурки футболистов сборных ЧМ-2018 по футболу выпускают на фабрике "Фарфор Сысерти" в Екатеринбурге.
Абхазия и Крым – уникальные карстовые регионы с неповторимыми пещерными ландшафтами, где спелеология имеет многолетнюю историю.
В Сухуме закончилась установка главной новогодней елки Абхазии. Центральную городскую елку зажгли на площади Свободы 14 декабря.
Кот по кличке Зеро из Осло притаился в барабане стиральной машины и чуть не поплатился за это жизнью.
Обязательное наличие у водителей защитных жилетов предусмотрено во многих европейских странах.
Около 750 боевиков сосредоточены в районе лагеря беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.
В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.
Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.
Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 13 тысячах магазинов.
Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".
Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.
Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.
Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.
Таджикистан получил из России денежных переводов на сумму 1,6 миллиарда долларов по итогам третьего квартала 2017 года.
Узбекистан планирует создать собственную специализированную площадку для электронных торгов хлопковым волокном.
Увеличение призыва в Эстонии усилит напряженность в регионе – эксперт прокомментировал планы Таллинна снизить требования к здоровью новобранцев.
В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.
В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.
Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.