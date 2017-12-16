LIVE: Второй полуфинал танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

Трансляция второго полуфинала танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Главная елка России отправилась из Подмосковья к Соборной площади Кремля. В этом году выбор пал на 90-летнюю 27-метровую ель из Подольского лесничества с размахом нижних ветвей в 10 метров.
В Сухуме закончилась установка главной новогодней елки Абхазии. Центральная городская елка зажглась на площади Свободы.
Свой любимый город Стамбул турецкий художник Хасан Кале изображает на горошинках и зернышках, фисташках и орешках, жучках и бабочках, и даже на крохотных иголках елки, сосны и кактуса.
Двадцатичетырехлетнего Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли. Юноша упорно тренируется, чтобы стать мастером боевых искусств и голливудской знаменитостью.
Военнослужащие Седьмой военной базы ЮВО в Гудауте встретились со звездами российского кино и шоу-бизнеса, среди которых были Борис Грачевский, Павел Титов (Паскаль), Юлия Глебова (Беретта), Алексей Хворостян.
Днем в субботу 16 декабря после проверки открыли станцию метро "Академическая" в Петербурге, вход к которой ограничили из-за бесхозного предмета.
О том, какие елочные игрушки покупать к Новому году, читайте в материале корреспондента Sputnik.
В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.
В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.
Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.
Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 12 тысячах магазинов.
Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".
Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.
Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.
Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.
Таджикистан получил из России денежных переводов на сумму 1,6 миллиарда долларов по итогам третьего квартала 2017 года.
Узбекистан планирует создать собственную специализированную площадку для электронных торгов хлопковым волокном.
Увеличение призыва в Эстонии усилит напряженность в регионе – эксперт прокомментировал планы Таллинна снизить требования к здоровью новобранцев.
В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.
В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.
Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.