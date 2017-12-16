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LIVE: Второй полуфинал танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

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Темы:
Полуфинал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (8)
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НТВ

Трансляция второго полуфинала танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Темы:
Полуфинал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (8)



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  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
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