Пончики и фото с Сантой: в Сухуме открылся "Рождественский домик"

На Сухумской площади Свободы появился первый рождественский домик, в котором можно угоститься сладкой рождественской выпечкой, потанцевать и сделать фото с Сантой.

В Сухуме настало время новогоднего волшебства. Столица Абхазии уже почти вся нарядилась в гирлянды и банты. И пусть снег пока, как в известной песне, не кружится и не падает, горожане уже создают атмосферу волшебных праздников, не дожидаясь календаря.

На площади рядом с главной 18-метровой елкой страны открыли "Рождественский домик", в котором можно угоститься амгиалом (лепешки из кукурузный муки), абхазским чаем, глинтвейном, выпечкой, просто потанцевать и сделать на память фотографию с Сантой.

Рождественский мини-павильон будет открыт до 8 января, с 10 утра до 10 вечера. 31 декабря павильон будет открыт круглые сутки.

Местные жители в предвкушении. Осталось всего 15 дней до волшебного праздника. Скоро откроются традиционные рождественские ярмарки, где сухумчане и гости столицы смогут накупить кондитерских изделий и сувениров.

В новогоднюю ночь муниципальные власти организуют концерт с участием фольклорных ансамблей и звезд местной эстрады.