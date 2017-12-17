Старт "Союза" с космодрома Байконур

На борту "Союза" на Международную космическую станцию отправились космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

В феврале 2018 года во время выхода в открытый космос Антону Шкаплерову и уже находящемуся на МКС Александру Мисуркину предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет. Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землей, работающая вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения. В результате экипаж сможет пользоваться интернетом, который в настоящее время приходится каждый раз "одалживать" у NASA.