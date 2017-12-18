Пожилая женщина встала между солдатами и протестующими в Вифлееме

Неизвестная безоружная женщина вмешалась в стычку между израильскими военными и протестующими палестинцами на одной из улиц в Вифлееме.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.



