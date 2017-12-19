Абхазский, адыгский, аварский: какими танцами "отчитался" "Кавказ"

На концерте артисты "Кавказа" исполнили более десяти танцев, оркестр народных инструментом и доулисты представили отдельные номера.

При ансамбле "Кавказ" есть хореографическая студия для маленьких танцоров. На смену старшему поколению "Кавказа" на сцену вышло подрастающее поколение. Не уступая коллегам в скорости и мастерстве, срывали громкие аплодисменты зрителей.

За уходящий 2017 года ансамбль «Кавказ» провел в общей сложности более тридцати концертов в Абхазии и за ее пределами. География выступлений абхазских танцоров обширна: от самого близкого российского города Краснодара до Новоуральска, ДНР и ЛНР.