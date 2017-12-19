Миллиард на дело: Симон Агрба рассказал об инвестпроектах в 2017 году

Государственное инвестиционное агентство при министерстве экономики Республики Абхазия подвело итоги работы за 2017 год.

Компания "Абхазские сады" отправила на экспорт 80 тысяч банок джема в 2017 году, сказал исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба.

"25 декабря планируется отправить в Россию еще 40 тысяч банок джема", — добавил он.

Фабрика по переработке фруктов "Абхазские сады" построена за счет Инвестиционной программы поддержки крупного и среднего предпринимательства в Абхазии. Торжественное открытие состоялось в Очамчыре 15 ноября 2016 года участниками VII Абхазо-российского делового форума "От стратегии к истории успеха".

По его словам, в течение десяти лет с этих предприятий планируется выплатить до 250 миллионов рублей в качестве налогов.

"По проекту льготного кредитования, в 2017 году были профинансированы 10 инвестиционных проектов и четыре из них на сегодня уже запустили, четыре находятся на стадии строительства и два проекта ждут финансирования. Мы вели работу с тремя большими российскими банками предоставляющим кредитные средства", — отметил он.

На проекты были инвестированы 1 миллиард 190 миллионов 884 тысячи рублей, рассказал Симон Агрба.

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