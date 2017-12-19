Как по нотам: "музыкальное" производство на молокозаводе в Сухуме

Сухумский молочный завод возобновил свою работу в августе 2017 года и уже завоевывает внутренний потребительский рынок.

На Сухумском молочном заводе освоили ежедневное производство четырех видов продукции. Начинали с двух: сметаны и ахарцвы (ахарҵәы – кисломолочный национальный продукт – ред.).

"Сметана – достаточно популярный продукт, готовим ее по следующей технологии: принимаем сырье, подготавливаем его, восстанавливаем молоко, затем пастеризуем, после чего мы можем добавлять туда заквасочные культуры, которые помогают приобретать необходимую данному виду продукта форму", — рассказывает главный технолог молзавода Арноу Хашба.

После продукт проходит температурную выдержку и отправляется в лабораторию, которая находится тут же при заводе. В лаборатории, по словам Хашба, проверяют кислотность и жирность полученной массы.

"Весь технологический процесс помогают отслеживать высококвалифицированные лаборанты. После проверки, мы фасуем продукт в тару", — объясняет она последовательность.