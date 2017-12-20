Детеныши птерозавров: в Китае раскопали целое захоронение останков древних птерозавров

Главные темы

Контрольная палата передаст фонду "Азхара" сэкономленные средства Предложение о зачислении сэкономленных средств на счет благотворительной организации "Азхара" сделал депутат Леонид Чамагуа на сессии Народного Собрания в среду 20 декабря. 84

Вас взломали: названы самые ненадежные пароли 2017 года Около пяти миллионов взломанных паролей и главный вывод для тех, кто хочет избежать взлома - первое место в списке четвертый год подряд занимает комбинация "123456". 2