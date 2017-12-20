Финишная прямая: строители собрали пролеты автодорожной части моста в Крым

Более 100 тысяч тонн металлоконструкций протянуты между 288 опорами.
В 2018 году на мосту установят автоматизированную систему для управления транспортными потоками.
Строители полностью собрали пролеты автодорожной части Крымского моста.
Более 100 тысяч тонн металлоконструкций протянуты между 288 опорами.
В 2018 году на мосту установят автоматизированную систему для управления транспортными потоками.
Поправки к бюджету страны на 2017 год предполагают увеличение резервного фонда президента Абхазии с целью покрытия расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Со вторым посланием Народному собранию Абхазии выступил президент республики Рауль Хаджимба в среду 20 декабря.
Палеонтологи раскопали в Китае целое захоронение останков древних птерозавров. Смотрите на видео, как выглядят древнейшие находки, которым около 120 миллионов лет.
В 2018 году Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. Матчи планируется провести на 12 стадионах в 11 городах.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду 20 декабря выступил со вторым посланием Народному собранию республики. Какие основные вопросы развития страны он поставил и какую оценку дал итогам 2017 года, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.
О своих концертах в формате живого общения и о впечатлениях об Абхазии рассказал на радио Sputnik Абхазия культуролог, скрипач Михаил Казиник.
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов циклона, центр которого расположен на юге европейской территории России, сообщают синоптики Абхазии.
Владикавказ вошел в топ-250 городов России по качеству жизни – столица Северной Осетии заняла 102 место, лидер рейтинга – Анапа.
Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.
В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.
Итоги переговоров компании "АрселорМиттал Темиртау" и шахтеров, которые бастовали, требуя повышения зарплаты, станут известны в четверг.
Кыргызстанка, 5 октября избитая турецкими полицейскими в курортной Анталье, благополучно вернулась домой, суд по делу продолжается.
МЧС Минской области пообещало бесплатную раздачу елок: для этого в определенные дни надо попасть на елочные базары и правильно ответить на вопросы "пожарной" викторины.
Производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Liepkalni переносит часть деятельности в Эстонию из-за конфликта с госучреждениями Латвии.
В Литве появятся спецпрокуроры по делам о политической коррупции – соответствующие поправки к закону о прокуратуре одобрил Сейм.
Молдавский след испанского гашиша в России – стали известны новые факты этого громкого дела, поднявшего на ноги полицию четырех стран.
Житель Таджикистана приговорен к 6 годам тюрьмы за пропаганду идей террористической организации "Исламское государство" в России
Именно в Ташкенте ученые создали первый работающий прообраз электронного телевизора и осуществили первую электронную телепередачу.
Вопреки фактическому запрету ЕЦБ эстонские энтузиасты идеи национальной криптовалюты продолжают развивать свой проект цифровых денег — estcoin.
Владикавказ вошел в топ-250 городов России по качеству жизни – столица Северной Осетии заняла 102 место, лидер рейтинга – Анапа.
Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.
В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.