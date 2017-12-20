Финишная прямая: строители собрали пролеты автодорожной части моста в Крым

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Парламенту и стране: президент Абхазии расставил приоритеты Президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду 20 декабря выступил со вторым посланием Народному собранию республики. Какие основные вопросы развития страны он поставил и какую оценку дал итогам 2017 года, читайте в обзоре Sputnik Абхазия. 119

Казиник об Абхазии: одна из древнейших цивилизаций О своих концертах в формате живого общения и о впечатлениях об Абхазии рассказал на радио Sputnik Абхазия культуролог, скрипач Михаил Казиник. 95