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Внесите поправку: вице-премьер назвал главные цифры бюджета 2017 года

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© Sputnik. Бадрак Авидзба

Поправки к бюджету страны на 2017 год предполагают увеличение резервного фонда президента Абхазии с целью покрытия расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков сообщил, что законопроектом предлагается увеличение объемов государственного бюджета Абхазии.

"В том числе на 150 миллионов рублей увеличивается текущая финансовая помощь Российской Федерации, которая направляется на увеличение резервного фонда президента Абхазии с целью покрытия расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий", — отметил Сериков.

Проект финансового документа страны предлагает внести изменения в часть 1 статьи 1 в части увеличения объемов государственного бюджета Республики Абхазия по доходам на 592,5 миллиона рублей, а по расходам на 951,5 миллиона рублей.

В части 1 статьи 2 было предложено увеличить доходы Республиканского бюджета на 616 миллионов.




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