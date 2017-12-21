Признал маэстро: как Мацуев узнал Путина по исполнению "Мурки" на фортепиано

Президент РФ Владимир Путин рассказал о случае, когда его стиль игры на фортепьяно дистанционно опознал известный пианист Денис Мацуев.
В Сухуме с 23 по 24 декабря будет проходить Новогодняя ярмарка "Арт-маркет". Вместе с художниками, дизайнерами и коллекционерами в этом году свои работы покажут и подопечные Благотворительной общественной организации "Киараз".
Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступит в финале проекта в субботу 23 декабря.
Как смастерить сумки-клатчи в домашних условиях рассказала и показала корреспонденту Sputnik мастерица Виктория Миносян.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела песню "Владивосток 2000" в клипе, посвященном новым купюрам номиналом в две тысячи и двести рублей.
О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.
О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.
Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.
Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.
В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.
Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.
Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.
Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.
Президент Таджикистана обеспокоен ситуацией в Афганистане, особенно появлением террористов ИГ, в рядах которой находятся выходцы из стран СНГ.
Узбекистан в полном объеме погасил основную задолженность перед Казахстаном по договорам о поставке электроэнергии за 2011-2017 годы.
Эстония считает себя свободной от обязательства выполнить квоту ЕС на расселение иммигрантов, заявил министр юстиции республики.
Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.