Признал маэстро: как Мацуев узнал Путина по исполнению "Мурки" на фортепиано

"Когда-то мы где-то в Питере сидели, меня деятели культуры попросили сыграть. Ну, я выдающийся музыкант, я начал двумя пальцами играть. Денис подходил только, я выхожу, а он сразу ко мне, он сразу почувствовал почерк большого мастера, он говорит: Владимир Владимирович, это вы "Мурку" играли? Я сознался: это я", — сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.