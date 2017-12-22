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Клатч своими руками: как создать сумку в домашних условиях

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Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (57)
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© Sputnik. Асида Квициния

Как смастерить сумки-клатчи в домашних условиях рассказала и показала корреспонденту Sputnik мастерица Виктория Миносян.

Виктория Миносян мастерит сумки-клатчи своими руками

На создание одного клатча она тратит три дня. Этого достаточно, чтобы изделие выглядело аккуратно, а в случае чего — у мастерицы было время доработать детали.

"В начале работы я специальным средством обезжириваю поверхность формочки клатча, на которую впоследствии буду натягивать ткань. Эта мера необходима для того, чтобы клей распределялся правильно, не создавая неровности. Сам клей я наношу ватным диском по всей поверхности, затем натягиваю уже готовую выкройку по форме клатча, оставляя немного ткани по краям, иногда бывают погрешности в размерах, с этим я столкнулась в процессе работы. Затем, отрезая лишнюю ткань, удаляю все ниточки, по такому же методу я обклеиваю внутреннюю часть сумки, рамка также обклеивается тканью. Готовый продукт будет сохнуть несколько часов, чтобы я смогла убедиться, что все правильно склеено и выглядит аккуратно.  Очень важно для конечного результата уделять большое внимание мелочам. Смотреть внимательно, где что отклеилось, как все держится, поэтому, чтобы быть уверенной в качественно проделанной работе, я всегда беру дополнительное время, на случай если что-то пойдет не так", — объясняет процесс Виктория.

Несколько ничтожных пятен — и работу можно выбрасывать, категорична она.

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (57)



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