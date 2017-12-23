Дружно и сообща: дети "Киараз" готовятся к "Арт-маркету"

В Сухуме с 23 по 24 декабря будет проходить Новогодняя ярмарка "Арт-маркет". Вместе с художниками, дизайнерами и коллекционерами в этом году свои работы покажут и подопечные Благотворительной общественной организации "Киараз".

Хибла нанизывала бусинки для гирлянд и цветочков, которые украсят ее конус-елочку, Наала, Хаджарат и остальные дети заняты своими игрушками. Кто-то клеит, кто-то режет и шьёт – ученики Сухумского лицей-интерната почти месяц готовятся к новогоднему празднику.

В столичном интернате 22 ученика – подопечные БОО (Благотворительной общественной организации, ред) "Киараз". В школе дети, помимо основных дисциплин, посещают урок рисования и труда, ходят на различные творческие кружки и готовят поделки. Картины, вязаные игрушки, елки – ручных работ набирается всегда много. Работы попадают в школьный музей и различные ярмарки.

Дети обожают делать поделки, особенно, если взрослые не только выдают материалы для творчества, но и сами что-то мастерят вместе с ними, отметила исполнительный директор "Киараз" Камма Гопия. "Арт-маркет" особенно важен для детей, считает она.

Успейте увидеть и купить новогодние игрушки ручной работы детей на "Арт-маркет", который будет проходить в Сухуме с 23 по 24 декабря.

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