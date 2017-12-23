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Гончарное производство Олега Корявова

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

Как появилась любовь к керамике и как гончарное дело стало делом жизни мастера, рассказал корреспонденту Sputnik Олег Корявов.

Гончарным делом Олег Корявов занимается 10 лет, он посвящает ему все свое свободное время, оттачивает мастерство и строит планы на строительство собственного магазина, где его работы будут доступны каждому, и где время от времени он сможет проводить выставки своих изделий.

"Гончарное дело очень сложное, у меня не раз были периоды, когда я все хотел бросить, и все начинал сначала. К тому же все оборудование, связанное с керамикой, очень дорогое, от фартука гончара до устройств обработки глины — все стоит больших трудов и денег. Так как я не закупаю готовую глину, а добываю ее сам, мне приходится заниматься ее обработкой и доводить до готового состояния, когда из нее уже можно смастерить качественное изделие. В моей работе я использую не только гончарный круг, но многочисленные серьезные установки", — рассказывает мастер.

Несмотря на все сложности этого ремесла, оно не перестает быть интересным мастеру.

"В гончарном деле открывается большой простор для творчества. Из керамики можно создавать как маленькие изделия вроде пепельниц и чашек, так и большие кувшины для вина, керамические плиты, столы и даже архитектурные мосты, которые можно встретить в Европе", — добавил он.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (58)



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