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Симоньян об Абхазии на шоу "Ты Супер! Танцы": самые молодые и пассионарные

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Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (7)
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НТВ

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам "Ты супер! Танцы".

В финале проекта "Ты супер! Танцы" главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян поздравила участников шоу и вручила им призы – путевки в Санкт Петербург, а также рассказала о стипендии от Sputnik, которую будут получать участники до исполнения совершеннолетия.

В зале Симоньян приметила море абхазских флагов и Валерию Адлейба, победильницу международного конкурса "Ты Супер".

"Опять абхазские флаги я вижу. Абхазия, наверное, самое молодое независимое государство. А вот сидит и победительница из Абхазии, тоже наша спутниковская девочка. И как самое молодое государство, оно и самое пассионарное. Все самые молодые обычно и самые пассионарные", — заметила Симоньян.

Главный редактор "Россия сегодня" отметила также, что проект "Ты супер! Танцы" — самый добрый, искренний и честный детский конкурс.

"Я рада, что это шоу, которое, конечно, добрейшее, самое искреннее, честное, великодушное и одновременно душераздирающее шоу на российском телевидении существует, и оно дает таким феноменально одаренным не только физически, таланта, но и одаренным духовно ребятам, как вы. Потому что пройти через такие трудности, через которые вам пришлось пройти и остаться верными своему делу, целеустремленными – это нужно действительно иметь особый дар", — сказала она.

"Таким одаренным ребятам это шоу дает шанс. Я хочу сказать, что нашим спутниковским ребятам, тех, кого мы привезли из бывшей нашей Родины – Советского союза, мы дарим подарки – путешествие предновогоднее в Санкт Петербург, где вы будете неделю смотреть на красивейший русский город, увидете один из главных русских балетов – "Щелкунчик". И как и в предыдущем шоу мы учреждаем стипендию, которую ежемесячно будут выплачивать до тех пор, пока не исполнится совершеннолетие", — сказала Симоньян в финале шоу.

Тем детям, которые сегодня плохо знает или вовсе не знает русский язык, Симоньян обещала помочь выучить.

"Мы поможем выучить язык. А когда вы достигните совершеннолетия, мы будем помогать поступить в ВУЗ. Вы теперь наши детки. И вас не бросим. Спасибо вам за то, что вы есть", — добавила она.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Абхазию на проекте представляли Милена Тачулия и Леон Капба. Однако Леон завершил свое участие в проекте после полуфинала. Милена же дошла до финала конкурса.

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Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (7)



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