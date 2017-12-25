Дайверы погрузили новогоднюю елку под воду Голубого озера в Казани

Дайверы из казанского клуба "Бентос" погрузили новогоднюю елку под воду Голубого озера. Для этого шесть человек в аквалангах опустились на глубину 10 метров. Елку под водой устанавливают в Казани под Новый год уже 39 лет. Ее достанут из озера в ночь на 14 января. Вторую новогоднюю елку установили на поверхности озера.