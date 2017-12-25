Дайверы погрузили новогоднюю елку под воду Голубого озера в Казани

Дайверы из казанского клуба "Бентос" погрузили новогоднюю елку под воду Голубого озера. Для этого шесть человек в аквалангах опустились на глубину 10 метров. Елку под водой устанавливают в Казани под Новый год уже 39 лет. Ее достанут из озера в ночь на 14 января. Вторую новогоднюю елку установили на поверхности озера.
Автобус врезался в толпу у станции метро "Славянский бульвар" в Москве и въехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 15 пострадали.
В китайском городе Иу 600 фабрик по изготовлению елочных игрушек. 60% всех новогодних украшений в мире производится на этих фабриках.
В крымском сафари-парке "Тайга" родился жираф, это редкое и радостное событие для всего парка. Мама-жирафиха его бережно охраняет и поддерживает.
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Южная Осетия третьи сутки живет без света, ответственные службы пытаются решить проблему – авария на ЛЭП произошла в высокогорной местности.
Президент Ильхам Алиев обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным ряд проектов, включая расширение возможностей по импорту и экспорту.
Армянское вино будут пить не только в Армении и России, но и в странах Европы и Азии. В ближайшем году республика закрепит позиции на "винной карте" мира.