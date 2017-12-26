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Музыкант из Норвегии играет на инструментах из льда

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© AFP/ Southbank Centre

Мини-оркестр норвежца Терье Исунгсета состоит из ледяных рожков, ледяных барабанов, ледяных трещеток и ледяного ксилофона. Сыграть концерт на таких инструментах из льда можно только в помещении с температурой не выше минус десяти.




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