Музыкант из Норвегии играет на инструментах из льда

Мини-оркестр норвежца Терье Исунгсета состоит из ледяных рожков, ледяных барабанов, ледяных трещеток и ледяного ксилофона. Сыграть концерт на таких инструментах из льда можно только в помещении с температурой не выше минус десяти.
С 25 по 30 декабря в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба маленьким зрителям ставят спектакль "Как Ежик новый год встречал".
Министерство культуры Абхазии объявил "Лучшую работу года" на итоговой выставке.
Илона Жиба занимается изготовлением игрушек из фетра и шерсти уже три года. О сложностях и тонкостях мастерства рассказала корреспонденту Sputnik рукодельница.
26 декабря 2011 года войска противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск (СВ) отмечают 96 годовщину со дня образования.
С 25 по 30 декабря в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба маленьким зрителям показывают спектакль "Как Ежик новый год встречал".
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел пресс-конференцию по итогам работы внешнеполитического ведомства республики в 2017 году.
В среду территория Абхазии окажется под влиянием антициклона с теплыми массами воздуха с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.
Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.
На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.
Главы Нацбанка и Минюста Казахстана прокомментировали ситуацию с арестом за рубежом 22 миллиардов долларов из Нацфонда.
Милиция Бишкека перешла на усиленный режим несения службы - это связано с обеспечением безопасности населения в предновогодние праздничные дни.
Около 30 автомобилей пострадали из-за ошибки сотрудников АЗС в Гродно, где вместо 95-го бензина на протяжении нескольких часов в баки заливали дизтопливо.
Латвийцы не стесняются покупать недвижимость в "оккупированном" Крыму: как и другие иностранцы, они действуют в полном соответствии с законами РФ.
Литовские военные сообщают об опасности загрязнения моря нефтепродуктами из сухогруза, севшего на мель близ Клайпеды.
С пальцами и без ожогов: как уберечь себя от травм в новогоднюю ночь от некачественной пиротехники - попытался разобраться Sputnik Молдова.
Таджикистан заинтересован в портале "Работа в России", который может стать единой площадкой для поиска работы на постсоветском пространстве.
Активисты "Лиза Алерт" в Москве пытаются помочь избитой в Подмосковье пожилой гражданке Узбекистана восстановить документы и воссоединиться с родственниками.
У жителей Эстонии, желающих, чтобы их город стал еще и столицей международной акции "Тотальный диктант", осталось несколько часов, чтобы проголосовать.
Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.
Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.
На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.