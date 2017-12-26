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Домашние и теплые: как смастерить игрушки из шерсти и фетра

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Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (62)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

Илона Жиба занимается изготовлением игрушек из фетра и шерсти уже три года. О сложностях и тонкостях мастерства рассказала корреспонденту Sputnik рукодельница.

Илона Жиба занимается изготовлением игрушек из фетра и шерсти уже три года. О сложностях и тонкостях мастерства рассказала корреспонденту Sputnik рукодельница.

"Уже несколько лет я мастерю игрушки из фетра и шерсти, но все началось на одном из занятий с детьми. Как обычно мы сидели, рисовали маслом и акварелью, лепили из пластилина, мои ученики стали уговаривать меня смастерить что-нибудь новое и необычное. Моя ученица Настенька, предложила смастерить что-нибудь из шерсти утверждая, что это не так сложно, но я этим никогда не занималась, и как я могу научить их тому, чего сама не знаю. Но идея мне понравилась я посмотрела, как это делается в интернете и за один вечер смастерила небольшого зайку", — начала свой рассказ рукодельница.

В своей работе мастерица все делает в ручную, не используя даже швейную машинку. Мастерица хорошо изучила технику работы с шерстью. Используя воображения, она стала создавать новые необычные игрушки, и обучать рукоделию своих учеников.

 

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (62)

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