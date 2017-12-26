Разбудили ежа и танцевали со страусом: дети "спасали" Новый год

С 25 по 30 декабря в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба маленьким зрителям ставят спектакль "Как Ежик новый год встречал".

Второй день подряд детский спектакль "Как Ежик новый год встречал" режиссера Алхаса Шамба собирает в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба полный зал маленьких зрителей.

Премьера детского спектакля прошла пару дней назад.

Главный герой сказки – Ежик, который решил нарушить все законы природы и встретить с лесными жителями Новый год. Ежик становится свидетелем коварных событий и одним из ключевых героев, который спасает праздник.

Абхазский театр каждый год старается предлагать маленькому зрителю новую пьесу, отметила режиссер театра Мадина Аргун.

По ее словам, с февраля 2018 года Абхазский театр возобновляет репертуар детских спектаклей.

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