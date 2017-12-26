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"Желтый покемон" и "Встреча": какие работы стали лучшими в 2017 году

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Министерство культуры Абхазии объявил "Лучшую работу года" на итоговой выставке.

Лучшей работой года по итогам конкурсного отбора экспертной комиссии стала картина Адгура Ампар "Экзистенциальный окрас желтого покемона", объявила на итоговой выставке абхазских художников министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия на итоговой выставке также объявил лучшего художника года по версии читателей Sputnik.

"На сайте Sputnik голосование проводилось с 13 декабря, в ней приняли участие 10 финалистов, чьи работы прошли конкурсный отбор экспертной комиссии. В нашем выборе принимали участие наши читатели. Никакой интриги в этом нет, потому что голосование было открытым. И многие уже знают победителя. Ни в коем образе не претендуем на профессиональный взгляд, и тем не менее с большим отрывом работа "Встреча" художницы Дианы Хинтба заняла призовое место", — сказал Руслан Бганба.

От информационного агентства Руслан Бганба вручил художнице грамоту и сертификат на художественные принадлежности.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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