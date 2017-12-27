Японцы скупают календари на 2018 год с изображением Путина

Календари с изображением Путина, представленные в 4 вариантах, по популярности уступают в Токио только календарям с изображением японского теннисиста Сюдзо Мацуоки.
В преддверии Нового года мастерица Анаида Хварцкия делает своими руками праздничные украшения – венки, свечи, елки и игрушки.
Участники шоу "Ты супер! Танцы", после посещения оперы "Рождественская сказка", встретились с дирижером, художественным руководителем-директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.
С 25 по 30 декабря в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба маленьким зрителям ставят спектакль "Как Ежик новый год встречал".
Министерство культуры Абхазии объявил "Лучшую работу года" на итоговой выставке.
Директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов сегодня устроил стрельбу в здании предприятия. Один человек погиб. Спецназ прочесал всю территорию фабрики, но не нашел бизнесмена, в столице ввели план "Сирена".
В каждом районе Абхазии администрация установила главные городские елки, чем украшают новогоднюю красавицу и где стоит самая высокая, в обзоре корреспондента Sputnik.
Корреспондент Sputnik побывал на сеансе предсказания будущего, который проводил известный толкователь воли звезд Павел Глоба.
В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.
Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.
Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.
Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.
Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.
Объединение Бреста и Гродно в единую безвизовую зону привлечет больше организованных туристических групп, убеждены в белорусском союзе туристической индустрии.
Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.
Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдовы Игорь Додон, обсудили вопросы транзита российского газа и отопительный сезон в республике.
В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.
Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года.
От загадочного зеленого пятна в бренде Эстонии решено отказаться - концепция, на разработку которой потратили четверть миллиона евро, оказалась в "корзине для мусора".
В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.
Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.
Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.