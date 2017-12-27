Японцы скупают календари на 2018 год с изображением Путина

Директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов сегодня устроил стрельбу в здании предприятия. Один человек погиб. Спецназ прочесал всю территорию фабрики, но не нашел бизнесмена, в столице ввели план "Сирена".

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