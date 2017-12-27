Бумажная елка: как конус превратить в рождественское дерево

Елки Анаида делает из плотной твердой бумаги, которую сворачивает в конус и склеивает шов. Затем на конструкцию наносит "одежду", которую мастерица заранее подготавливает. Обычно в качестве декора выступают жатые салфетки или же заготовки из натуральных материалов – сушеные дольки апельсина, различные формы, вырезанные из дерева и многое другое.

На этот раз в качестве деталей "рождественского дерева" выступают жатые салфетки. Декорирование, по словам мастерицы, занимает больше всего времени, так как каждый элемент должен быть аккуратным и симметричным.

Всего полтора часа и елка ручной работы от Анаид Хварцкия уже готова.

Подробнее о елках от Анаиды Хварцкия читайте в материале Sputnik>>