Мировое первенство по боям снежками прошло в немецком Гельзенкирхене

В Агудзере живет мастерица Карина Таракчян, которая уверяет, что на свечах может нарисовать все, что вам будет угодно, и исполнит любой декупажный каприз. Корреспонденты Sputnik подсмотрели за кропотливой работой "хендмейдера".

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