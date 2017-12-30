Мировое первенство по боям снежками прошло в немецком Гельзенкирхене

Чемпионат мира по боям снежками прошел на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене (ФРГ) перед "Рождественской гонкой" биатлонистов. Кубок мира по боям снежками завоевала команда из Германии HAU do JUS.
Восстановление Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе началось в 2014 году за счет российской финансовой помощи в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Утром в пятницу водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и наехал на остановку. Пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами.
Премьера новогоднего детского спектакля "Снежная принцесса" состоялась в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера.
Депутат Парламента Илья Гуния предложил внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия лично премьер-министру Беслану Барциц и всему Кабинету Министров республики в четверг 28 декабря.
В Агудзере живет мастерица Карина Таракчян, которая уверяет, что на свечах может нарисовать все, что вам будет угодно, и исполнит любой декупажный каприз. Корреспонденты Sputnik подсмотрели за кропотливой работой "хендмейдера".
Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустили назад в дикую природу 28 декабря 2017 года. На этом трогательном событии присутствовал Вадим Хинтба – житель села Лыхны, который поймал хищника и передал российским специалистам.
Надпись Russia на куртках российских спортсменов будет заменена круглой эмблемой "спортсмены-олимпийцы из России".
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Санкции со стороны США и Евросоюза в адрес России повлияли на благосостояние белорусов, заявил белорусский политолог.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.