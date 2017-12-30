Завораживающее зрелище: мыльный пузырь превращается в ледяную сферу

Таможенный кодекс стран ЕАЭС вступит в действие с 1 января 2018 года и станет одним из ключевых документов нормативно-правовой базы союза.

Власти Великобритании предупредили руководство Facebook и Twitter об ограничениях в случае, если они будут препятствовать расследованию о "вмешательстве России" в результаты референдума о независимости в 2016 года.