Первые посетители гуляют по самому длинному стеклянному мосту в мире

Самый длинный стеклянный мост в мире открыт для посетителей в Китае. Его длина составляет 488 метров, он висит на высоте 218 метров. Одновременно на мосту могут находиться до 600 человек.
Кадры, на которых мыльный пузырь превращается в ледяную сферу при температуре -35˚С. Видео снято в Канаде, где перед Рождеством значительно понизилась температура.
В преддверии Нового года в Москве одновременно зажглись 4 000 световых инсталляций с 20 миллионами светодиодных огней.
Чемпионат мира по боям снежками прошел на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене (ФРГ) перед "Рождественской гонкой" биатлонистов. Кубок мира по боям снежками завоевала команда из Германии HAU do JUS.
Восстановление Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе началось в 2014 году за счет российской финансовой помощи в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Санкции со стороны США и Евросоюза в адрес России повлияли на благосостояние белорусов, заявил белорусский политолог.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.