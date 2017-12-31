Полет над красотой: Рицинский Национальный парк

Озеро Рица ежегодно посещают миллионы туристов и десятки тысяч жителей республики.

Озеро Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Гудаутском районе Абхазии. Рица — самое популярное среди туристов место отдыха, одно из чудес природы Абхазии.

Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами.

Длина озера почти 2 километра, а глубина — около 150 метров. Вода в Рице настолько чистая, что ее зеленоватые воды просматриваются на глубине десяти метров.

Озеро расположено на северо-западе Абхазии, на территории Рицинского реликтового национального парка.