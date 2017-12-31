Сказка из льда: выставка ледовых фигур в Германии

Экстравагантная выставка скульптур из льда, построенных художниками со всего мира, открылась в парке развлечений Эрлебнис-Дорф Эльсталь. Художникам понадобилось 17 дней, чтобы создать завораживающий мир ледяных скульптур.
Озеро Рица ежегодно посещают миллионы туристов и десятки тысяч жителей республики.
Самый длинный стеклянный мост в мире открыт для посетителей в Китае. Его длина составляет 488 метров, он висит на высоте 218 метров. Одновременно на мосту могут находиться до 600 человек.
Кадры, на которых мыльный пузырь превращается в ледяную сферу при температуре -35˚С. Видео снято в Канаде, где перед Рождеством значительно понизилась температура.
В преддверии Нового года в Москве одновременно зажглись 4 000 световых инсталляций с 20 миллионами светодиодных огней.
Журналист, кандидат искусствоведения Светлана Корсая поделилась своими воспоминаниями на радио Sputnik Абхазия о том, как встречали первый Новый год во время войны.
Рождество и Новый год, как ни одно другое событие, дает ученым повод продемонстрировать свои успехи самым наглядным образом, а заодно проявить недюжинное чувство юмора и приверженность традиционным ценностям.
Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 100 лет.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.