Сладкий Новый год: торт от Луки Гаделия и Кристины Эшба

Лука Гаделия и Кристина Эшба в перерывах между концертами любят печь торты. О еще одном таланте оперной дивы и абхазского короля органа уже давно узнали их подписчики на Facebook и Instagram. Плоды своего кулинарного творчества музыкальна пара выкладывает в социальных сетях.

В канун Нового года Лука и Кристина специально для информационного агентства Sputnik Абхазия и его читателей испекли торт и поделились рецептом.

Готовить торт Лука и Кристина начинают с лимонного курда, потому что ему нужно время настояться.

Из лимона Лука Гаделия выжимает 150 милиграмм сока. Затем натирает цедру половины лимона. Берет 6 желтков, 150 грамм сахара, три столовые ложки муки, ваниль и щепотку соли и добавляет все это к заготовленному лимонному соку и натертой цедре и хорошо смешивает все и уваривает до загустения на водяной бане. Затем полученную массу остужает и добавляет туда 150 грамм сливочного масла, нарезанного на маленькие кусочки. Ставит в холодильник.

Дальше Гаделия приступает к крему, который называется "Пломбир". Для его приготовления понадобится 300 грамм жирной сметаны, 150 грамм сахара, два яйца, три столовые ложки муки и 250 грамм сливочного масла.

"Сметану, сахар, яйца и ваниль смешать в миске и уварить до загустения на водяной бане. Остудить, взбить добела сливочное масло и постепенно вводить сметанную массу. Затем поставить в холодильник", — рассказывает процесс заготовки органист.

Далее остается испечь коржи и собрать торт. Для коржей, по рецепту Гаделия, нужны четыре яйца, 250 грамм сахара, 150 грамм муки и 50 грамм топленного сливочного масла.

"Сначала нужно отделить белки от желтков и в отдельных мисках взбить с сахаром до устойчивых "пиков", – поясняет он. – Соединить массы деревянной лопаткой постепенно вмешав муку и растопленное, охлаждённое до комнатной температуры, масло. Испечь два бисквитных коржа и разделить на 4-5 маленьких коржика и дальше уже остается только собрать торт".

Эту часть берет на себя супруга Луки Гаделия Кристина Эшба. Она легко и умело складывает коржи, перемежая их кремом и лимонным курдом. Затем украшает торт меренгой, которую в это время уже приготовил Лука из четырех взбитых в пенку белков, сахарной карамели и перемешанных миксером. Затем окрашивает торт сахарными кристаллами, елкой из сладкой мастики и сердечки. Последний штрих – айсинг, который вдевается на торт сверху.

"Лимонный курд" Луки Гаделия и Кристины Эшба пропитан Новогодним настроением – у него коржи с ароматной цедрой и яркий декор из меренги, сахарных кристаллов, елки из мастики и айсинга.

Ингредиенты