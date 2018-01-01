Барабаны, брейк-данс и салют: как встречали Новый год в Сухуме

Ярко и весело встретил новый 2018 год Сухум, на главной площади которого Администрация города организовала праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады, инструментальных и танцевальных коллективов.

После полуночи Площадь Свободы в Сухуме была заполнена сотнями горожан и гостей столицы. Сцену "зажгли" такие именитые звезды абхазской эстрады, как Людмила Гунба, Хибла Мукба, Джимми Шумения, Мана, Саида Габния, Авто Канджария и многие другие.

Песни на абхазском, русском и других иностранных языках настолько раззадорили зрителей, что они не могли удержаться и пускались в пляс вместе со своими кумирами, несмотря на тесноту.

Маленькая Арнелла долго не могла решиться рассказать нам о том, что она загадала Деду морозу на Новый год, видимо, боялась, что ее желание не сбудется. Получив поддержку и одобрение мамы, она прошептала, что очень хотела большую куклу, и теперь она у нее есть.