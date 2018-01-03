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Загадай желание: о чем мечтают жители Абхазии в 2018 году

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© Sputnik / Томас Тхайцук / Сария Кварацхелия

Sputnik Абхазия провел опрос и узнал, чего ждут жители Абхазии в 2018 году.

Новый год –  время волшебства, улыбок и веры в чудо. В этот праздник каждый верит в сказку и ждет чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, конечно, незабываемого.

Жители Абхазии поделились со Sputnik, чего они ждут в наступающем 2018 году.

Как отметили многие, в 2018 году они ждут чего-то таинственного необычного.

"Я не знаю, чего хочу, – призналась жительница Сухума. – Наверное, чего-то нового, необычного".

Другая с улыбкой поделилось счастьем и сказала, что в 2018 году ждет внучку.

Некоторые уже морально готовятся к тому, что в 2018-м будет намного сложнее, чем в 2017 году. Но, несмотря на все, и они надеются, что год будет в целом хорошим.




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