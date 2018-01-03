Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу

По меньшей мере 48 человек погибли после столкновения автобуса более чем с 50 пассажирами с фурой в Перу. Автобус рухнул в стометровую пропасть на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo).
Более тысячи человек поучаствовали в традиционном заплыве "полярных медведей" в Ванкувере, искупавшись в ледяной воде Английского залива.
Министерство обороны поздравило россиян с Новым годом, опубликовав видео со служебными собаками. Оно называется "Верные друзья" поздравляют вас с наступившим Новым годом".
Американское космическое агентство NASA представило 10 самых популярных фотографии на космическую тему.
Он появился на свет два года назад 1-го января. Сотрудники зоопарка приготовили особенное угощение для именинника - арбузы и дыни, начиненные сладкими сушеными фруктами. Всего в берлинском зоопарке живут 7 азиатских слонов.
Фигуры из мастики не так давно ворвались в кулинарное искусство, но они уже успели прочно в нем закрепиться. Сегодня практически ни один торт не обходится без мастичных узоров и фигурок.
Вертолет совершил жесткую посадку в 15 километрах от аэродрома назначения, в результате которой оба пилота погибли.
Пресс-служба президента республики Абхазия сделала заявление в связи с развернувшейся в обществе полемикой по вопросу передачи заключенного, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия Георгия Лукава грузинской стороне.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.