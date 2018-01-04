17:56 04 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Хищное пополнение: восемь детенышей родились у самки гепарда в Сент-Луисе

Получить короткую ссылку
0 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© AP Photo.

У самки гепарда в зоопарке Сент-Луиса родилось рекордное количество детенышей - восемь. Обычно в неволе рождаются 3-4 детеныша.




Еще видео

Главные темы

  • Депутат Народного Собрания Абхазии Чамагуа Леонид
    Чамагуа: в фонд "Азхара" в 2017 году обратилось 407 семей

    Один из учредителей фонда "Азхара", депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа рассказал об итогах работы фонда в 2017 году и поделился планами на будущее.

    88
  • Амра Амичба и медведь
    Год со Sputnik: 13 "атмосферных" месяцев

    О том, почему год в Sputnik длится 13 месяцев, что изменилось в подходе к материалам, о своих успехах и провале решилась рассказать в свой день рождения корреспондент Sputnik Абхазия Амра Амичба.

    51
  • Монеты Нацбанка Абхазии были представлены на выставке монет COINS-2016
    Апсар: "памятная" валюта Абхазии

    О том, когда в Абхазии начали чеканить памятные монеты и какие из них уже стали нумизматической редкостью, читайте в материале Sputnik Абхазия.

    130

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фото года - 2017 от Reuters: красота, боль, сила
Самые лучшие фото 2017 года от Reuters
Восемь детенышей родились у самки гепарда в зоопарке Сент-Луиса
Хищное пополнение: восемь детенышей родились у самки гепарда в Сент-Луисе
Монеты
Коллекция монет Абхазии: вниманию нумизмата

Соцсети

Sputnikabkhazia