"Робокоп" из Индии появится на улицах индийских городов

Робот-полицейский был разработан для помощи полицейским в повседневных задачах. "Робокоп" может передвигаться, решать проблемы безопасности и даже давать указания людям. После нескольких месяцев тестирования в реальных условиях, его планируют задействовать в центральных районах городов Индии.
У самки гепарда в зоопарке Сент-Луиса родилось рекордное количество детенышей - восемь. Обычно в неволе рождаются 3-4 детеныша.
Коллекция пожарных машинок из почти 1000 моделей, собранная мужчиной, который проработал в пожарной охране около 25 лет, попала в Книгу рекордов России. Многие модели были изготовлены по индивидуальному заказу.
В Перми открыли самый большой ледяной городок в России, главной темой которого стал ЧМ по футболу-2018. Городок состоит из 16 ледяных скульптур и лабиринта, на которые было использовано 2 200 кубометров льда.
Sputnik Абхазия провел опрос и узнал, чего ждут жители Абхазии в 2018 году.
В 2017 году в Абхазии широко отметили 100-летие со дня рождения Народного поэта Баграта Шинкуба, 85-летний юбилей Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. В минувшем году также 90 лет исполнилось футбольному клубу "Динамо". О том, какие еще значимые даты были в 2017 году, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik подвел итоги работы в 2017 году.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося между лидерами США и Южной Кореи, также обсуждалось сотрудничество по урегулированию ситуации вокруг КНДР.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.