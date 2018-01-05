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Успеть за один час: фигурки из мастики Саиды Квициния

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Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (67)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Анжелика Бения

Как слепить сладкие фигурки из мастики рассказала и показала Sputnik "хендмейдер" Саида Квициния.

Саида Квициния лепит фигуры из мастики. Перед наступлением года собаки, мастерица решила слепить для Sputnik желтого щенка.

Лепить собачку Саида Квициния начинает с головы, так как голова – основа. Другие же части уже присоединяются к ней.

Девушка берет желтый шар и делит его на три части: одна для головы, другая для туловища, и третья – самая маленькая – для лап, ушей и хвоста.

Мастику нужно хорошо размять в руках, чтобы она была более податливой.

Сначала придается форма голове, затем уже появляются глаза, нос и рот. Наступает очередь к ушей. Обязательное требование к ним – пропорциональность.

Когда голова готова, лепят туловище, а зубочистка будет арматурой для головы. Остаются лапы и хвостик. Последний "штрих" фигурки – брови, которые, как шутит Саида Квициния, получаются, как у Брежнева.

Всего один час и собачка Sputnik из сладкого "пластилина" вылеплена.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (67)



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