В Индии слонам устроили спа процедуры

Лагерь омоложения для слонов работает в Индии. В течение 48 часов животных кормят, умасливают маслами, купают и лечат.
Фестиваль ледяных скульптур в Харбине привлек любопытных посетителей. Люди гуляют по ночной выставке, дети играют со скульптурами.
Мальчик спасся от нападения четырех акул, когда купался в море на Багамах, благодаря тому, что его окликнул оператор дрона.
Пресс-конференция участников вокального и танцевального проекта "Ты супер! " Милены Тачулия, Леона Капба и Валерии Адлейба состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 5 января.
Жители Вайоминга пришли на помощь лосям, провалившимся в ледяное озеро. Тонкий лед обломился под весом переходящих водоем животных, и лоси оказались в ловушке. Чтобы прорубить лед вокруг места падения, местные жители использовали топоры, лопаты и бензопилу. Благодаря усилиям мужчин все лоси были спасены.
Президент Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя Администрации президента от занимаемой должности до рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности Указа главы государства по помилованию Георгия Лукава.
С кем простилась Абхазия в 2017 году читайте в материале Sputnik Абхазия.
Митинги у Парламента Абхазии и у здания Администрации Президента проходили 5 января. Собравшиеся у Народного Собрания люди были возмущены Указом президента республики, согласно которому террорист Георгий Лукава был помилован и передан Грузии 25 декабря 2017 года.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.