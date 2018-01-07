"Котенок" под елкой или как настоящая пума живет в пензенской квартире

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Рождественская служба прошла в Сухумском кафедральном соборе В ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова. 1

Глазами болельщика: каким будет спорт в 2018 году Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев рассуждает о тех спортивных событиях, которые нельзя пропустить как заядлым, так и начинающим болельщикам. 10