Чемпионат по метанию елок прошел в немецком Вайдентале

Участники чемпионата по метанию елок в немецком Вайдентале соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие рождественские ели. Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет.
Увидеть в Абхазии новинки автопрома можно достаточно часто, владельцы соревнуются в объеме и мощности двигателя, но на дорогах республики появился совсем необычный для страны автомобиль – полностью электрический.
Новогодняя церемония изгнания демонов прошла в японском Куруме. Участники церемонии в набедренных повязках разожгли шесть 13-метровых факелов и устроили представление, символизирующее битву со злом. По легенде, этому ритуалу уже около 1600 лет.
Семнадцатилетняя девушка из Аргентины Абрил Лорензатти отрастила волосы длиной 153 сантиметра за 10 лет.
Жители Вайоминга пришли на помощь к животным, провалившимся в ледяную воду. Семейство лосей переходило по тонкому льду озеро, и лед под тяжестью их тел провалился. Пришлось задействовать бензопилу, топоры и лопаты, но все лоси были спасены.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.
Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.
В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.
В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.
Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.
Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.
В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.
Желающие отправиться на работу в Россию устроили беспорядки у здания представительства МВД РФ по миграционным вопросам в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей инвестировать средства, находящиеся за рубежом, в экономику страны.
В австралийском городе Дарвин уволили работника кафе, которому не понравилось, что начальница-эстонка и другие сотрудники говорят между собой по-эстонски.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.