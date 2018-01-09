17:51 09 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Чемпионат по метанию елок прошел в немецком Вайдентале

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Участники чемпионата по метанию елок в немецком Вайдентале соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие рождественские ели. Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Музее Библиотеки Елбасы продолжаются съемки художественного фильма Путь Лидера. В эпицентре мира
    "Путь лидера"

    Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.

  • Сотрудники МЧС уносят тело погибшего. Архивное фото
    Печальная находка

    В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.

  • Музей в Освенциме
    Неуместный перформанс

    В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.

  • Библиотека в санатории Янтарный берег
    Что читаете?

    Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.

  • Батальон НАТО, архивное фото
    Французское подкрепление

    Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.

  • Обыски
    Новые обыски

    В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Певец Элвис Пресли, 1972 год
Бессмертный король рок-н-ролла: лучшие снимки Элвиса Пресли
Чемпионат по метанию елок прошел в немецком Вайдентале
Чемпионат по метанию елок прошел в немецком Вайдентале
Как продлить век живой новогодней елки
Как сохранить новогоднюю елку до конца праздников

Соцсети

Sputnikabkhazia