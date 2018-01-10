Новый электрокар Fisker EMotion показали на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе

Ежик Шерман проходит реабилитацию в зоопарке Тель-Авива из-за проблем с весом. Он растолстел, питаясь кошачьим кормом и объедками, которые люди оставляют на улице для бездомных животных. В них слишком много жира и белка, что вредит маленьким зверям.