Новый электрокар Fisker EMotion показали на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе. Автомобиль способен проехать около 640 км без зарядки. Старт продаж запланирован на 2020 год. Ориентировочная стоимость - около $ 130 000.
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. Всего выпало около 40 см осадков. Снегопад начался утром 7 января и к концу дня снег начал таять. Ученые связывают это явление с глобальным потеплением. Пустыня Сахара – одно из самых жарких мест планеты.
Ежик Шерман проходит реабилитацию в зоопарке Тель-Авива из-за проблем с весом. Он растолстел, питаясь кошачьим кормом и объедками, которые люди оставляют на улице для бездомных животных. В них слишком много жира и белка, что вредит маленьким зверям.
Малыш суматранского орангутана родился 18 декабря. Эти древесные обезьяны находятся под угрозой исчезновения. Суматранские орангутаны занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось меньше 6500 особей.
Участники чемпионата по метанию елок в немецком Вайдентале соревновались в трех дисциплинах: "метание копья", "метание молота и "бросок в высоту", используя в качестве снарядов отслужившие рождественские ели. Этот турнир проводится в Вайдентале уже 12 лет.
В новогодние праздники в социальных сетях появились фото внедорожника с абхазскими госномерами на фоне Эйфелевой башни в Париже. В подлинности снимка многие усомнились, но корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава узнал всю правду.
Мошенничество с продажей автомобилей - довольно распространенное явление во всем мире, и Абхазия в этом смысле не исключение. Почему автолюбители республики готовы платить деньги за несуществующий товар, и на какие уловки идут аферисты, читайте в материале корреспондента Sputnik.
В четверг территория Абхазии будет находиться между обширным блокирующим антициклоном на северо-западе, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В рамках визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сербию республики подписали соглашение о сотрудничестве.
Прогнозы Всемирного банка по состоянию экономики Азербайджана в ближайшие годы подтверждают: наметилась тенденция от спада к росту.
Сосредоточение власти в руках трех лидеров станет лучшим решением для Армении в 2018 году, считает политолог Гагик Арутюнян.
Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.
Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.
Экс-глава МВД Латвии предложила радикальный метод борьбы со въездом нежелательных лиц - запретить им посещать все страны Шенгенской зоны.
В Вильнюсе стартовал прием заявок на участие в программе приграничного сотрудничества между Литвой и Россией.
Каковы показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с Евросоюзом: оправдались ли надежды республики на рост экспорта в ЕС?
Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.
Визит президента Узбекистана в Таджикистан неоднократно откладывался, подготовка к нему идет непросто, но движение вперед есть, рассказал эксперт.
Расходы Таллинна на госпропаганду выросли в 13 раз: более трех миллионов евро налогоплательщиков потратят на "предупреждение вредящей Эстонии информации".
В рамках визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сербию республики подписали соглашение о сотрудничестве.
Прогнозы Всемирного банка по состоянию экономики Азербайджана в ближайшие годы подтверждают: наметилась тенденция от спада к росту.
Сосредоточение власти в руках трех лидеров станет лучшим решением для Армении в 2018 году, считает политолог Гагик Арутюнян.