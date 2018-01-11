Шестнадцатилетняя девушка из Армении протащила автомобиль своими волосами

Спортсменка Карине Саргсян из Армении протащила автомобиль, прикрепленный к ее волосам. Девушке 16 лет, она занимается боксом.
В кинологическом городке Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте пополнение, для прохождения службы прибыло более десятка собак из 470-го центра служебного собаководства ВС России.
Видео с круизного лайнера Norwegian Breakaway, попавшего в сильнейший шторм, опубликовано на YouTube.
Международняя промышленная компания "Хонда" представила серию роботов 3E на выставке в Лас-Вегасе. Роботы создавались для улучшения повседневной жизни.
Новый электрокар Fisker EMotion показали на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе. Автомобиль способен проехать около 640 км без зарядки. Старт продаж запланирован на 2020 год. Ориентировочная стоимость - около $ 130 000.
Зимой природа Абхазии не менее живописна. Сотни туристов приезжают в республику, чтобы отметить Новый год под пальмами и вкушая сладкие мандарины буквально с ветки.
С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года сочинские таможенники изъяли более 50 литров алкоголя, 400 штук сигарет.
В пятницу на территории Абхазии смена относительно теплых масс на холодные с северо-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Южная Осетия и Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Митинг перед зданием МВД в Киеве: за последние три года на Украине похищены более 20 азербайджанцев, и ни одно из этих преступлений не раскрыто.
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Дании Александр Арзуманян выиграл дело против Республики Армения в ЕСПЧ.
Казахстан утвердил государственную границу с Туркменистаном – ее протяженность составила 458,3 километра.
Правительство Кыргызстана подписало соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. Ltd о реализации проекта "Умный город".
Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.
Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.
Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в Унгенском районе Молдовы, осквернили вандалы, облив его краской.
Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заинтересовался повышением цен на продовольственные товары.
Британский скульптор рассказал о композиции памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.
Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.
Южная Осетия и Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Митинг перед зданием МВД в Киеве: за последние три года на Украине похищены более 20 азербайджанцев, и ни одно из этих преступлений не раскрыто.
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Дании Александр Арзуманян выиграл дело против Республики Армения в ЕСПЧ.